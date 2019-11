Arno krijgt Lifetime Achievement Award op de MIA's: "Dat doet me wel iets"

Arno is een van de weinige artiesten uit de Belgische muziekgeschiedenis die zich kan meten met chansonniers zoals Jacques Brel, Serge Gainsbourg of Charles Aznavour. In Frankrijk is hij geridderd in de orde van Kunsten en Letteren. Hij is ook ereburger van zijn geboortestad en huidige thuisstad Oostende. In 2012 kreeg hij een plaats in de Radio 2-eregalerij voor een leven vol muziek. Op 6 februari komt daar nu ook een eerbetoon op de MIA's bovenop.