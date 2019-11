Baby met ongeneeslijke ziekte achtergelaten in Italiaans ziekenhuis: "Hopelijk binnenkort ergens zijn eigen kamertje"

Afgelopen augustus werd in het Sant'Anna-ziekenhuis in Turijn, in het noorden van Italië, een baby'tje geboren. Al meteen was duidelijk dat het jongetje ernstig ziek was. Hij bleek te lijden aan een zeldzame, erfelijke huidziekte die het best bekend is als harlekijn-ichthyosis. De hoornlaag, de buitenste huidlaag, is niet goed aangelegd, wat leidt tot een dikke, droge, op schubben lijkende huid met "scheuren". De ziekte is ongeneeslijk. Door ademhalings­moeilijkheden en een heel grote kans op infecties leven veel baby's met de ziekte ook niet lang.