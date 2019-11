Europese Commissie: "Belgisch begrotingstekort zal oplopen tot 2,6 procent"

De Europese Commissie voorspelt dat het begrotingstekort in ons land de komende drie jaar nog sterk zal toenemen: dit jaar tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product en bij ongewijzigd beleid tot 2,3 procent in 2020 en tot 2,6 procent in 2021. Dat is, samen met Italië, het hoogste begrotingstekort van de eurozone.