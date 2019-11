"Terminator" Bosco Ntaganda veroordeeld tot 30 jaar cel voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid

Daar meldde hij zich in 2013 bij de ambassade van de Verenigde Staten in Kigali, met de vraag om overgebracht te worden naar het Strafhof in Den Haag. Daar zit hij sindsdien vast. Ntaganda, die door zijn gruweldaden de bijnaam "De Terminator" kreeg, heeft steeds volgehouden dat hij onschuldig is. De straf die hij kreeg is de zwaarste die het Internationaal Strafhof, sinds de oprichting ervan in 2002, ooit heeft uitgesproken.