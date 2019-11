Conner Rousseau (SP.A) over formatiegesprekken: "Wij gaan niet praten om er voor spek en bonen bij te zitten"

Eén ding is voor hem wel al duidelijk. "Wij gaan daar niet bij zitten voor spek en bonen. Als het van mij afhangt absoluut niet." Opteert de SP.A voor paars-geel of paars-groen? "Des harte uiteraard paars-groen", luidt het antwoord. "Maar ik denk dat de mensen thuis het absoluut beu zijn wat er nu aan het gebeuren is. Er moet vooral zo snel mogelijk een oplossing komen. Een oplossing, een ander beleid, een sociale ommekeer."

"We hopen dat mensen hun verantwoordelijkheid opnemen", aldus Rousseau. "We zien bij sommige partijen al wat oorlogstaal. Een oorlog leidt alleen maar tot achteruitgang. Er is wat stabiliteit en wat politieke moed nodig, die voor vooruitgang voor iedereen kan zorgen."

Veel concreter wordt het voorlopig niet. Rousseau sluit praten over nieuwe stappen in de staatshervorming niet uit, maar heeft het ook uitdrukkelijk over het herfederaliseren van het klimaatbeleid,