Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) pleit voor federale regering met groenen, zónder N-VA 

Binnen Open VLD is er verdeeldheid over welke kant het op moet met de federale regeringsonderhandelingen. "Paars-geel is zeer moeilijk, maar paars-groen is zeer, zeer, zeer moeilijk", vatte vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) het standpunt van de partij exact een maand geleden samen. Liever dus een regering met PS en N-VA (paars-geel) dan met de groenen, zónder N-VA (paars-groen).

Maar daar is de Gentse burgemeester Mathias De Clercq het niet mee eens. In een opinietekst in De Standaard pleit hij voor een "change of mind" bij socialisten, liberalen en groenen, om "uit overtuiging" voor paars-groen te kiezen. Volgens De Clercq wist voorzitster Gwendolyn Rutten dat hij met dit standpunt naar buiten zou komen, zegt hij in "De ochtend".