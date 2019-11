Flume in Lotto Arena: "Optreden moest ik echt leren, dat was zenuwslopend"

De Australische DJ Flume heeft vanavond opgetreden in de Lotto Arena in Antwerpen. Flume maakt melodieuze elektronische muziek en hij laat vaak andere artiesten zijn nummers inzingen. Ook op het podium krijgt hij het gezelschap van gastzangers. "Het voelt alsof ik een gezin rond me heb", zegt Flume daar zelf over. In een interview met onze reporter heeft hij het ook over de moeilijke stap van muziek maken in zijn eentje achter zijn computer naar optreden voor duizenden mensen. "Optreden moest ik echt leren. Dat duurde lang en het was zenuwslopend."