Apple en co pompen miljarden in huizenmarkt Silicon Valley: "Eigenbelang en druppel op een hete plaat"

De voorbije 8 jaar zijn er ongeveer 700.000 nieuwe jobs gecreëerd in Silicon Valley. "Maar er zijn maar 180.000 nieuwe huizen bijgekomen. Dat veroorzaakt een enorme woningschaarste en dat jaagt de vastgoedprijzen de lucht in. Het is een heel ziek en rot systeem", zegt Tom Van de Weghe.

Volgens Van de Weghe is het in het eigenbelang van de bedrijven dat er meer betaalbare woningen beschikbaar zijn om blijvend nieuw talent aan te kunnen trekken naar Silicon Valley .

"Maar iets wat we ook niet mogen vergeten, is het volgende. Die zitten op een enorme berg cash die ze hebben liggen sinds de nieuwe belastingwet van president Trump. Die wet verplicht hen om hun geld in het buitenland weer naar Amerika te brengen. In het geval van Apple gaat dat om 250 miljard dollar. Dus dat moeten ze uitgeven. Het is dus een goed excuus dat Apple nu 2,5 miljard dollar investeert in een zogezegd goed doel. Maar zo simpel is het verhaal dus niet."

De miljardeninvesteringen van Apple en co zijn ook slechts een druppel op de hete plaat. Er zullen veel meer maatregelen genomen moeten worden om de woningmarkt betaalbaarder te maken in Californië.

"Wie onlangs Californië bezocht heeft, zal ook wel gezien hebben dat het daklozenprobleem daar gigantisch groot is. Mensen wonen in tentjes op straat. Niemand kan nog naast het probleem kijken. Ik heb even het rekensommetje gemaakt, aan de huidige vastgoedprijzen kunnen er met die 4,5 miljard dollar 10.000 nieuwe woningen gebouwd worden. Daarmee los je het probleem helemaal niet op", zegt Van de Weghe.

Tegen 2025 zijn er volgens studies maar liefst 3,5 miljoen nieuwe huizen nodig om tegemoet te komen aan de stijgende vraag. "Dus de situatie is onhoudbaar. Er is structureel een oplossing nodig en dan kijk ik naar de regelgeving. De Democratische presidentskandidaten hebben al laten weten dat die techbedrijven eigenlijk met hun "milde schenking" een afleiding zoeken voor het huisvestingsprobleem dat ze zelf mee gecreëerd hebben", besluit Tom Van de Weghe.

Beluister het gesprek met Tom Van de Weghe over de huisvestingscrisis in Silicon Valley uit "De wereld vandaag" hier: