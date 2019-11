Gent laat burgers delen in winst windturbine aan verkeerswisselaar E40/E17

De windturbine zal deel uitmaken van een cluster van drie windmolens aan de kruising van de E40 en E17 op het bedrijventerrein Eiland Zwijnaarde. Als het project groen licht krijgt, staan de windmolens met een gecombineerd vermogen van 12 megawattuur in voor het verbruik van zo'n 8.000 gezinnen, meldt de provincie Oost-Vlaanderen. De ontwikkelaars van de windmolens dienen in december hun vergunningsaanvraag in. Bij een van de drie windturbines heeft de stad Gent aandelen via stadsontwikkelingsbedrijf sogent en die worden opengesteld aan burgers via een coöperatie.

"Welke coöperatie dat wordt, is nog niet beslist. Daarvoor start de stad nog een selectieprocedure. Op dit moment is het dus nog niet mogelijk om in te tekenen op de aandelen", zegt het stadsbestuur. "Daarnaast wil de stad Gent een deel van de opbrengst van de windturbine gebruiken om een fonds voor energieleningen en -premies te spijzen. Zo delen alle Gentenaars in de winst van de windturbine, ook de groepen die de financiële middelen niet hebben om te investeren in wind- of zonne-energie."

Om buurtbewoners te informeren vinden in Gent, Zwijnaarde en Merelbeke infomarkten plaats. "Bij de inplanting van de windmolens gaan klimaatbeleid, de leefbaarheid van de buurt en de zorg voor natuur hand in hand. Zo worden slagschaduw en geluidsoverlast tot het strikte minimum beperkt, niet alleen door de de keuze voor de locaties, maar ook door op gepaste tijdstippen de windturbines stil te leggen. Ook de impact op vogels en vleermuizen wordt op die manier beperkt."