Stadstuin in Gent is uitgeroepen tot de mooiste van Vlaanderen

“De Vlaamse Tuinaannemer” is de naam van een jaarlijkse wedstrijd onder Vlaamse beroepstuinaannemers. De beste Vlaamse tuinspecialisten nemen deel aan de wedstrijd. Er zijn verschillende categorieën waarin de tuinen kunnen uitblinken, en de tuin van Tosca Deslee heeft goud gewonnen in drie verschillende categorieën.

Tuinarchitect Berwout Dochy en tuinaannemer Stijn Phlypo vertellen dat het geen gewone opdracht was: "Het is een oud pakhuis dat verdeeld was in vier woningen met elk een eigen kleine voortuin. De eigenaars van deze stadstuin wilden maar een ding: een groene oase." En dat is het duo goed gelukt want de tuin won drie prijzen: de mooiste stadstuin, de beste plantenselectie en ze kregen ook nog eens de meeste stemmen met de publieksprijs: "Het is een mooie erkenning die we krijgen van de collega's in de tuinsector."

Stadsjungle

Het duo heeft al vaak ondervonden dat de Gentse binnenstad in het algemeen veel groener wordt. Veel bewoners houden naast meer groen ook van reizen en brengen dan voorwerpen mee om hun interieur aan te kleden. Met die wetenschap in het achterhoofd is het idee ontstaan om een stadsjungle te creëren. Ze werkten voor de stadstuin van Tosca ook tot in de details: "Putdeksels zijn weggewerkt in het hardhouten terras, een betonnen zitbank lijkt te zweven en de bomen hebben er precies altijd al gestaan."

Tosca Deslee: "De uitslag van deze wedstrijd is een fantastisch compliment. Ik vind het zelf heel erg gezellig in mijn tuin. Er zijn verschillende hoogtes want sommige planten blijven laag maar andere zijn heel groot aan het worden. Ook de bomen zijn al groot geworden, en sommige hebben fijne blaadjes waardoor het zonlicht er nog door kan. Iedereen is echt onder de indruk."

Eigenares Tosca Deslee voelt de tuin aan als een verlenging van haar woonkamer: "We zetten vaak de grote ramen open en dan lijkt het alsof de binnenkant overvloeit naar buiten toe."