"Gooi uw kaalgevreten buxus niet zomaar weg: de plant kan zich goed herstellen"

Het 'Proefcentrum voor Sierteelt' waarschuwt dat op het juiste tijdstip in de cyclus van een plaag ingrijpen cruciaal is voor een goed resultaat en het vermijden van schade. “De buxusmot is een invasieve exoot die hier overwintert als rups en in het voorjaar schade begint aan te richten”, zegt Bruno Gobin van het Proefcentrum voor Sierteelt. “Dat is een eerste moment waarop je waakzaam moet zijn. Vervolgens komt de eerste generatie vlinders die nieuwe eitjes gaat leggen en dan heb je terug rupsen die rond het zomerverlof opnieuw schadelijk worden.”

Kortweg: buxusmotten kennen twee generaties: de eerste vliegt in mei-juli, de tweede in augustus-september. Vóór die vliegtijden is er telkens een periode waarin de rupsen zich ontwikkelen. De piekperiodes van rupsenschade liggen dus in april-mei en begin juli. Het Proefcentrum voor Sierteelt heeft wel enkele tips: