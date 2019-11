Hindoes bidden in het giftige schuim van de Yamuna in New Delhi

De Indiase rivier de Yamuna moet zoveel vervuiling slikken dat ze nu een giftige laag schuim ophoest. Het is een nieuw hoofdstuk in de aanslepende vervuilingscrisis waar New Delhi mee te maken heeft. Eerder had de overheid al de noodtoestand uitgeroepen over de zeer slechte luchtkwaliteit in de stad. De Yamuna is heilig voor de hindoes, die zich van de vervuiling niets aantrekken en dit weekend toch het water in trokken om te bidden.