Is de Meir in Antwerpen vergane glorie? "Ik raad de winkelstraat niet aan bij toeristen"

“Ik kom niet graag op de Meir”, “Het is geen gezellige winkelstraat” en “Er zijn alleen nog maar pop-upwinkels en outlets”, zijn zinnen die u de laatste tijd vaker hoort van winkelende mensen in Antwerpen. “Ik raad de Meir niet aan bij toeristen”, zegt stadsgids en Antwerpenkenner Tanguy Ottomer. “Ik loop erover, want ik vind het een belangrijke as en er staan prachtige gebouwen, maar het is zeker geen plaats waar ik met mensen ga winkelen.”

Outlets en pop-ups

Er zijn steeds meer vaste winkelketens die van de Meir verdwijnen. Denk maar aan P&C. Ook Damart liet al weten dat ze hun winkel op de Meir sluiten om er ergens anders in Antwerpen eentje te openen. In die lege winkelpanden komen steeds vaker pop-upwinkels en outlets, waar kledij van verschillende merken goedkoper verkocht wordt.

"Tijdelijk is een outletwinkel altijd een goeie invulling voor een pand dat leegstaat”, zegt Ottomer. “Leegstand trekt geen mensen aan dus op zich is dat tijdelijk een goed initiatief, zolang het tijdelijk maar niet definitief wordt. Hierdoor krijg je een wirwar aan winkels. Bovendien zijn ze ook niet zo kwalitatief en dat wil je wel als je naar de stad komt. Die evolutie baart mij zorgen.”

Beleving

Maar gaat de Meir dan dezelfde richting uit als de Carnotstraat of de De Keyserlei, waar de chique winkels van vroeger vervangen werden door outlets? Ottomer denkt van niet. “De Meir is een catwalk voor de stad, vooral als je hier als toerist aankomt, dus volgens mij gaat dat wel zo blijven. Al zal het niet gemakkelijk worden om te concurreren met bijvoorbeeld de onlinewinkels. Waarom zou je de stad nog induiken als het regent, terwijl je in je luie zetel onder een dekentje met een paar klikken van alles besteld hebt dat morgen voor je deur ligt?”

Volgens Ottomer is daarom een andere invulling van de Meir nodig. “Maak er een beleving van waar de klantenservice hoog is. Maak er bij wijze van spreken gerust een speeltuin van die aangenaam is en waar winkelen een unieke ervaring wordt. Gewoon een winkel waar kleding aan een rek hangt, dat gaat het niet meer zijn. Dat is niet de winkel van de toekomst.”

Geen leegstand maar dynamiek

Het Antwerpse stadsbestuur vreest niet voor leegstand op de Meir. "De Meir is constant in beweging", zegt schepen van Middenstand, Koen Kennis (N-VA). "Je ziet dat er regelmatig wisselingen zijn van handelszaken. Winkels staan maar een korte tijd leeg en de dynamiek blijft."