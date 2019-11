"Vonden ze werkelijk niemand?" James Dean maakt 64 jaar na zijn dood "comeback" in oorlogsdrama

James Dean zal te zien zijn in het nieuwe drama "Finding Jack", over de oorlog in Vietnam. Pittig detail: de iconische acteur is al 64 jaar dood. Regisseurs Anton Ernst en Tati Golykh zullen Dean laten herrijzen via CGI of computeranimatie. Het duo zocht naar eigen zeggen maandenlang naar een geschikte acteur om uiteindelijk te kiezen voor Dean. Op Twitter is de kritiek snoeihard, van "vonden ze werkelijk niemand anders" tot een "vreselijk precedent" voor de toekomst van de filmindustrie.