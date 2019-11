Johan Vande Lanotte (SP.A): "Grootste kans op nieuwe regering tussen december en februari"

Vande Lanotte zegt dat de politieke partijen voor de verkiezingen niets hebben voorbereid, voor het moment waarop ze over een nieuwe regering moesten beginnen te onderhandelen. “We hebben het vage begrip ‘confederalisme’, maar we hebben niets voorbereid, ook de Franstaligen niet. Misschien is het echt belangrijk dat we in 2024 definitieve structuren hebben”, aldus Vande Lanotte.

“Het is goed en wel om een ideologische tekst te hebben, maar vroeg of laat moet je dat ook omzetten in iets wat ook andere Vlaamse partijen willen en dat met de Franstalige kant bespreken. En dat is nu niet echt voorbereid”, stelt hij kritisch vast.

Bekijk hier het volledige interview met Johan Vande Lanotte uit "Terzake":