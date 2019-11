De klok tikt straks letterlijk voor vragenstellers en ministers in de Kamer

Een manier om zichzelf in de kijker te werken of gewoon zichzelf verliezen in de eigen eloquentie? In elk geval leidt al dat verbaal geweld tot vragenuurtjes die te lang duren, tot ergernis van velen. Valerie Van Peel, die in juni nog zelf kandidaat was om Kamervoorzitter te worden, had al eerder gezegd dat ze meer dynamiek in het politieke debat wilde krijgen.

Haar voorstel is niet in dovemansoren gevallen, want in de Kamer zullen spreekklokken worden geplaatst. Op die manier hoopt de Kamer dat de spreektijd van 2 minuten zal worden gerespecteerd. "Na 1 minuut en 45 seconden springt het licht van groen naar rood en na 2 minuten gaat uw micro automatisch uit", zei Dewael vanmiddag. "Dat zal ook gelden voor de leden van de regering."

Het is de bedoeling dat het systeem tegen begin volgende maand wordt geïnstalleerd. Een parlementair Sinterklaasgeschenk, als het ware. Van Peel is alvast enthousiast.