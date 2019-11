De piloot in kwestie was de transponder - en de bijbehorende codes - aan het uitleggen aan een piloot in opleiding, zo bevestigt de luchtvaartmaatschappij aan de Nederlandse openbare omroep NOS. Op zich is dat niet onlogisch, zegt Berger. "De transponder is zeker niet het moeilijkste toestel aan boord van een vliegtuig, maar het is niet overal standaard hetzelfde. Er zijn nogal verschillen per toestel. Zeker de knopjes waarmee je bepaalt of die code al dan niet wordt doorgestuurd naar de luchtverkeersleiders, staan soms onhandig."