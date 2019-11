Europees kampioen pompoenwegen uit Kasterlee ruilt "superzaad" met de VS

"Het is ongelooflijk wat me allemaal overkomen is", zegt pompoenenkweker Mario Van Geel in "Start je dag". De Kastelse kweker is pas terug uit New York. "Vorige maand ben ik Europees Kampioen geworden met een exemplaar van meer dan 1.000 kilo. Plotsklaps kreeg ik telefoon uit Amerika. Of ik niet naar New York kon komen om over mijn pompoenen te praten. Drie Amerikaanse topatleten hebben me uitgenodigd."