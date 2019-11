In Kinrooi worden er 4.000 bomen geplant voor klimaatbos

De bomen komen op de strook naast de Witbeekvallei in Geistingen, een locatie die René ook zelf heeft gekozen. De eerste bomen kreeg hij voor zijn zeventigste verjaardag. "Mijn twee dochters Inge en Erica wisten van mijn idee af", zegt René. "Zij hebben dan met de gemeente en met Natuurpunt overlegd of het praktisch mogelijk was en of de locatie geschikt was en dat bleek allemaal positief te zijn. Zij hebben dan als cadeau voor de eerste duizend bomen gezorgd."

4.000 bomen

En daar stopt het niet, want dankzij een compensatiedossier zorgen Natuurpunt en de gemeente Kinrooi voor nog eens 3.000 bomen en/of struiken. Dat komt op een totaal van 4.000 bomen die op 13 en 14 december aangeplant zullen worden. "En het gaat nog verder dan dat, want de gemeente is nog altijd van mening om dat naar de toekomst verder uit te werken", vertelt René. "Het is de bedoeling dat er op verschillende plaatsen binnen de gemeente een klimaatbos kan aangelegd worden. Voor iedere inwoner zou er een boom moeten komen, dat zijn 12.000 bomen in totaal", zegt René. Wie wil meehelpen met de aanplanting op zaterdag 14 december kan dat doorgeven via een online formulier op de website van de gemeente Kinrooi.