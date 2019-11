Koningin Mathilde sleept Duitse Bambi Award voor liefdadigheid in de wacht

Koningin Mathilde krijgt de Bambi Award voor liefdadigheid. Dat heeft de organisator, het Duitse mediabedrijf Hubert Burda, donderdag bekendgemaakt. De Bambi Awards worden gezien als de belangrijkste mediaprijzen in Duitsland. Dit jaar vindt de jaarlijkse awardceremonie plaats op 21 november in Baden-Baden in Duitsland.