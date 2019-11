17 procent van alle auto's in Vlaanderen zijn diesels die vanaf 1 januari niet meer in Antwerpen en Gent mogen rijden

De dieselwagen van Gitte is 9 jaar oud en heeft 170.000 kilometer op de teller. Ze probeert op drie verschillende manieren haar wagen te verkopen. Allereerst probeert ze bij een opkoper van tweedehandswagens in de Antwerpse rand. "Een dieselwagen met euronorm 4? Daar heb ik geen interesse in" is het korte maar duidelijke antwoord. De reden is eenvoudig: "Het aanbod, zeker hier in de regio, is erg groot. Veel mensen willen door de strengere voorwaarden overschakelen naar een andere wagen."