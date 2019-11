Lokale Google-gidsen zijn al met 95 miljoen, Jan is één van hen: "Het is ondertussen een beetje een verslaving geworden"

Als u een locatie opzoekt op Google en u vraagt zich af waar de foto die erbij staat vandaan komt, welnu die komt van andere gebruikers, zogenoemde lokale gidsen. Het zijn mensen die vrijwillig zulke foto's op de site zetten en eventueel commentaar geven of informatie toevoegen. Jan Van Haver is zo'n lokale Google-gids. Drie jaar geleden is hij ermee begonnen. "Het is ondertussen een beetje een verslaving geworden", vertelt hij aan onze reporter Pascale Mertens die met hem op pad ging. Bekijk het verslag hierboven.