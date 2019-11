Informateur Magnette (PS) over vorming federale regering: "Hoeveel slaagkans ik mezelf geef? 2 of 3 op 10"

Meer dan vijf maanden na de verkiezingen staat de vorming van een federale regering nog zo goed als nergens. Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) werden het veld in gestuurd als informateurs, Geert Bourgeois (N-VA) en Rudy Demotte (PS) volgden als preformateurs. Zonder al te veel resultaat. Afgelopen dinsdag stelde de koning PS-voorzitter Paul Magnette aan als informateur. Geen onlogische keuze, want de PS is in élke mogelijke coalitie nodig.