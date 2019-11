Archeologen ontdekken eerste door mensen gegraven mammoetenvallen in Mexico

Mammoeten zijn een geslacht van uitgestorven olifantachtigen. Er hebben meerdere soorten bestaan, waarvan de meest bekende allicht de wolharige mammoet (Mammuthus primigenius) is, die in Europa leefde. De Amerikaanse mammoet (Mammuthus columbi), die in Noord- en Midden-Amerika voorkwam, was daar nauw aan verwant.

De Amerikaanse mammoet was gemiddeld 3,5 tot 4 meter hoog bij de schouder en woog 7 tot 9 ton. Hij was daarmee een van de grootste olifantachtigen ooit. Het dier was minder behaard dan zijn wolharige verwant, waardoor hij waarschijnlijk het meest lijkt op olifanten zoals we die vandaag kennen.

12.000 tot 10.000 jaar geleden stierf de Amerikaanse mammoet uit, vermoedelijk door het verdwijnen van graslanden en het ontstaan van dichte bebossing. Eerder waren ook al fossielen teruggevonden die erop wijzen dat de oorspronkelijke inwoners van prehistorisch Amerika op de mammoeten jaagden.