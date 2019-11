CDH-voorzitter Prévot schept duidelijkheid: "Willen helpen bij nieuwe federale regering, maar sowieso vanuit oppositie"

Neen, zo blijkt. Prévot zei gisteren in "Terzake" al dat zijn partij voor de oppositie blijft kiezen. In "De ochtend" op Radio 1 herhaalde hij die boodschap. "Ik zeg al sinds mei dat we beschikbaar zijn om een oplossing te vinden", zegt de voorzitter. "Op mathematisch vlak zijn wij niet nodig in de verschillende scenario's. Op politiek vlak kunnen we wel nuttig zijn."