Na Calais ontruimt nu ook Parijs migrantenkampen, is dat meer dan schone schijn?

Veel van de migranten zijn mannen, vaak afkomstig uit Afrika (Eritrea, Tsjaad) of Afghanistan. Maar er zitten ook vrouwen bij en gezinnen met kinderen. En dan zijn er nog de verslaafden, die vlakbij zitten, bij het snijpunt van de ring met de autoweg naar het noorden, de A1. De heuvel daar heeft de bijnaam "La Colline du Crack" gekregen, veel dakloze verslaafden aan de harddrug crack zitten daar bijeen. En de dealers zien in de migranten nieuwe klanten. "Helaas zijn ook een aantal migranten verslaafd geworden", getuigt een commissaris. Over één ding is iedereen het eens: dit is onmenselijk en onleefbaar. Voor de kampbewoners in de eerste plaats, maar ook voor de omwonenden, die zich niet meer veilig voelen.