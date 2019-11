Oranje tickettoestellen van MIVB krijgen tweede leven als sleutelkastje

In juli 2016 werden de 3.700 ontwaardingsapparaten door de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB uit omloop gehaald. In een eerste testfase werden 300 van de retro toestellen herwerkt om te verkopen. En dat bleek zo een groot succes dat de MIVB een overheidsopdracht uitschreef.

Het was de beschutte werkplaats l'Ouvroir, die in Brussel al sinds 1927 mensen met een handicap een job biedt, die de opdracht binnen haalde. De oranje tickettoestellen worden eerst van hun interne onderdelen ontdaan, nadien worden ze grondig gekuist en vervolgens wordt er met de inleg van houten planken binnen een nieuwe vorm gecreëerd. Aan de ene kant is er ruimte voor het ophangen van foto's of post achter elastieken en aan de andere kant kunnen sleutels makkelijk opgehangen worden.

"Dit toont aan hoe de MIVB verankerd is in het hart en het leven van de Brusselaars. Maar we zijn vooral fier op de ecologische en sociale dimensie die dit project heeft gekregen dankzij een uitstekende samenwerking tussen Brusselse partners", vertelt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB. De retro sleutelkastjes zijn vanaf 13 november te koop voor de prijs van 84 euro. Ze zijn onder meer verkrijgbaar bij l'Ouvroir, in de MIVB STORE in Rogier of op de webshop van de MIVB.