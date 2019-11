Wat maakt het protest in Libanon zo uniek? "Hier zijn 18 religies, maar op straat draagt iedereen 1 vlag"

In Libanon, in het Midden-Oosten, komen de mensen al drie weken op straat tegen de corruptie bij de regerende politieke partijen. Ze willen komaf maken met de slechte economische toestand in het land. Vandaag betogen onder meer duizenden scholieren en studenten tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. VRT NWS sprak hierover met Farah-Silvana Kanaan, een Libanees-Nederlandse journaliste die in Libanon woont.