Provincie Antwerpen kent omgevingsvergunning toe aan chemiereus Ineos, actiegroep gaat in beroep

De actiegroep Antwerpen Schaliegasvrij gaat in beroep tegen de beslissing van de provincie, om chemiereus Ineos een kapvergunning te geven. De actiegroep wil er alles aan doen om de komst van de fabriek tegen de houden, zegt Katrin Van Den Troost van de actiegroep. "Dit bedrijf is niet wat wij willen in de haven", zegt Van Den Troost. "Niet alleen omdat er bos verdwijnt, maar vooral omdat we die gaskraker niet zien zitten. Het bedrijf zegt wel dat het de meest milieuvriendelijke installatie is die er bestaat, maar wij vrezen dat die nog altijd veel te veel CO2 uitstoot om aan eender welk klimaatplan te voldoen."

De actiegroep wil in debat blijven gaan met Ineos en de Antwerpse haven. Het project dat nu voorligt vindt Van Den Troost alvast geen goede optie voor de toekomst.