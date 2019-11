Raakt Spanje na vierde verkiezing in vier jaar uit de politieke impasse?

Ook ironisch - en in de ogen van vele linkse kiezers wellicht erg wrang - is dat net een socialistische politicus als Pedro Sánchez er maar niet in slaagt de steun van zijn kiezers om te zetten in een regering die aan die bezorgdheden tegemoetkomt. Een grote vraag blijft daarom ook of veel van die kiezers niet stilaan genoeg krijgen van deze impasse, en dan maar thuisblijven. Want traditioneel zijn het vooral linkse kiezers die geneigd zijn om niet te gaan stemmen, en dat kan doorslaggevend zijn voor het resultaat.