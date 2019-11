Moeder van vrouw die door ex-vriend is vermoord in Wevelgem: "De politie heeft te weinig gedaan" 

In Wevelgem is de reconstructie van de moord op een 36-jarige vrouw afgelopen dinsdag tumultueus verlopen. Familie en vrienden van het slachtoffer riepen naar de verdachte. Ze haalden ook uit naar de politie. Ze zijn woedend omdat ze vinden dat de politie meer had moeten doen om de moord te voorkomen. Een zus van het slachtoffer werd zelfs even opgepakt. Ze moest in een politiecombi blijven totdat de reconstructie voorbij was.