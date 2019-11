Recordaantal gezinnen wisselt van energieleverancier, om te besparen maar ook om te vergroenen

“De reden dat het vertrouwen in groene stroom afneemt is mogelijk dat er in de media of in bepaalde organisaties stellingen worden ingenomen die de klant in verwarring brengen, waardoor ze verkeerdelijk kunnen concluderen dat het systeem niet betrouwbaar is. “Maar wie een groen contract heeft, kan er echt wel op rekenen dat de stroom effectief uit hernieuwbare energiebronnen komt”, zegt Van Evercooren.