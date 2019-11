Samsung wordt 50: dit wist u misschien nog niet over de Zuid-Koreaanse producent van tanks en smartphones

Voor Samsung is de "Verklaring van Frankfurt" van 1993 een belangrijk keerpunt. In dat jaar ging het niet goed met het bedrijf. De toenmalige CEO Lee Kun-Hee was bezig met een wereldtournee om te zien hoe zijn merk het deed in andere landen.



Hij zag dat de Japanse concurrenten Sony en Panasonic meer toestellen verkochten, omdat ze een betere plek kregen in de winkel. Kun-Hee was ontevreden. Eenmaal in Frankfurt riep hij alle regionale bazen bijeen in een hotel. Hij zou daar een speech gegeven hebben die uren duurde.