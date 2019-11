Sportoase nu toch schuldig aan verdrinkingsdood 18-jarige zwemmer

De tiener uit Vorst ging in 2011 meermaals per week zwemmen in Leuven. Hij was lid van een Brusselse duikclub en deed duikoefeningen waarbij hij zo lang mogelijk onder water probeerde te blijven, zogenaamde apnea-oefeningen. Op 24 juni 2011 raakte de jongeman in shock tijdens zijn training, maar hij werd pas na tien minuten uit het water gehaald. Hij werd nog gereanimeerd en in een kunstmatig coma gebracht, maar overleed uiteindelijk.

Acht jaar procederen

De zaak kwam voor de correctionele rechtbank in Leuven, die oordeelde dat Sportoase niet voldoende toezicht had voorzien in het zwembad. Sportoase werd veroordeeld tot een boete en een schadevergoeding. Maar Sportoase ging in beroep en het Brusselse hof oordeelde dat het niet bewezen was dat er onvoldoende toezicht was. Maar het Hof van Cassatie vernietigde die uitspraak, waardoor de zaak opnieuw voorkwam bij het hof van beroep in Antwerpen. En dat hof oordeelde nu dat Sportoase wel degelijk verantwoordelijk is voor de dood van de 18-jarige zwemmer.

"Het Antwerpse hof van beroep heeft geoordeeld dat Sportoase een fout heeft begaan", zegt Jo Daenen, perswoordvoerder van het Antwerpse hof. "In een zwembad moeten er te allen tijde toezichthouders, redders zijn die enkel belast zijn met het houden van toezicht op de zwemmers. En dat was hier niet het geval. De toezichters hadden ook andere activiteiten zoals het controleren van de kwaliteit van water, waardoor ze dus niet exclusief bezig waren met het toezicht op de zwemmers. En dat is een fout en die fout heeft bijgedragen tot het overlijden van de zwemmer."

Schadevergoeding

Sportoase moet nu een schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan de familie van de zwemmer.