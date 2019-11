Parijse politie start ontruiming van tentenkamp

Al voor zonsopgang daagde een enorme politiemacht op aan de noordkant van de Parijse ring. "Zo'n 600 agenten", zegt correspondent Frank Renout. "Het is een enorm kamp langs de ringweg, met 1200 mensen". Het zou om migranten uit vooral Afghanistan, Eritrea en Tsjaad gaan, in meerderheid mannen maar toch ook vrouwen en kinderen. Onder de migranten zouden zich ook drugverslaafden gemengd hebben.

Sinds zes uur vanochtend worden de bewoners weggebracht in bussen naar scholen en opvangcentra. Het is de bedoeling dat het tentenkamp daarna wordt afgebroken. Renout: "De politie zal ook patrouilleren zodat het niet opnieuw opgebouwd wordt. Dat is al vaak gebeurd, zo'n dertig keer, en dat mag nu dus niet opnieuw."

De grootschalige actie kadert in het voornemen van de Franse regering om alle kampen in het noordoosten van de stad te ontruimen. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner wil die weg voor het einde van het jaar.