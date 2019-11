Vader die veroordeeld werd voor de dood van peuter Younes vrijgelaten

Uit de autopsie bleek dat Younes al dood was vooraleer hij in de rivier terechtkwam. Uit het onderzoek bleek dat de avond van de verdwijning zijn ouders een hevige ruzie hadden, in het bijzijn van hun twee kinderen. De vader heeft steeds verklaard dat Younes de woning verlaten had terwijl hij zelf op zoek was gegaan naar zijn vrouw. Maar de assisenjury in Henegouwen vond dit niet geloofwaardig en oordeelde dat de man zijn zoon geslagen en verstikt had om hem te doen stoppen met huilen.