Werkzaamheden aan nieuw en groter Ensorhuis in Oostende zijn begonnen

In Oostende zijn de werken aan het Ensorhuis begonnen. Dat is het huis waar kunstschilder James Ensor lang gewoond heeft. U kon dat Ensorhuis vroeger ook al bezoeken, maar nu wordt het veel groter. In het appartementsgebouw ernaast wordt een belevingscentrum over James Ensor ingericht. Burgemeester Bart Tommelein van Oostende (Open VLD): "We mikken op tienduizenden bezoekers per jaar".