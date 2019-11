Welkom in La España Vacía: de eindeloze leegte van het Spaanse binnenland

Zondag houdt Spanje parlementsverkiezingen, alweer. De vorige verkiezingen waren in april. De socialisten wonnen overtuigend, maar slaagden er niet in een regering op de been te brengen. Wie bij ons de afgelopen maanden Spanje zei, dacht meteen aan Catalonië. Maar er speelt in Spanje wel meer dan die onafhankelijkheidskwestie. Zo is er het landelijke Spanje, de gebieden tussen steden zoals Madrid en Barcelona. Het zijn uitgestrekte en lege gebieden. Dit is La España Vacía: het lege Spanje of beter het leeggelopen Spanje. Bekijk hierboven de reportage van "Terzake" over dit onbekende Spanje.