Wie is Conner "matekes" Rousseau (SP.A), de jongste partijvoorzitter ooit?

Als kind van zijn generatie is de jongeman uit Belsele, bij Sint-Niklaas, dus als geen ander thuis op sociale media en bedient hij zich graag van turbotaal. Maar Rousseau is niet alleen een kind van zijn generatie, hij is ook een kind van de SP.A.

Zijn moeder is namelijk Christel Geerts, gewezen senator en oud-SP.A-burgemeester van Sint-Niklaas. Zijn overgrootmoeder was Maria Desmet, die als een van de eerste vrouwen ooit (heel even) in de Senaat zat, eveneens namens de socialisten. Vader Jo is dan weer SP.A-gemeenteraadslid in Nieuwpoort en was in die kustgemeente 38 jaar lang directeur van Barkentijn, een jeugdvakantiecentrum van het socialistische ziekenfonds.