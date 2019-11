Wit poeder op trein Denderleeuw is geen antrax. "De 32 reizigers mogen gerust zijn."

Het witte poeder werd gisteravond gevonden in een wagon van een trein tussen Oostende en Brussel. Er werd meteen aan het gevaarlijke antrax gedacht, maar de onrust bij de reizigers kon toch al meteen wat verzacht worden, omdat het pakket gesloten was. Nu is het duidelijk dat het geen gevaarlijk poeder is.

Burgemeester Jo Fonck van Denderleeuw: "We hebben nu bevestiging gekregen dat het alvast geen antrax is. Wat het poeder dan wél is, dat wordt momenteel nog onderzocht. We hadden met de reizigers de afspraak gemaakt dat ze zich geen zorgen moesten maken als ze binnen de 24 uur niets van ons zouden horen. Maar we gaan ieder van hen toch wel persoonlijk laten weten dat ze niet ongerust moeten zijn."

Door de vondst van het witte poeder in de vooravond, hebben passagiers een paar uur vastgezeten. De trein werd afgeleid naar een ongebruikt spoor in de buurt van Denderleeuw. Verschillende hulpdiensten en de Civiele Bescherming kwamen ter plaatse. Maar na drie uren konden de reizigers terug naar huis. ze kregen de raad mee dat ze hun handen goed moesten wassen. De civiele bescherming onderzoekt nu wat het poeder precies is.