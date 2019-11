"Toevallig zag een Lierse natuurliefhebber de kammetjesstekelzwam op een dood stuk hout in de gracht van een dreef", zegt Wim Veraghtert van Natuurpunt in 'Start je Dag'. "Het is nog maar de eerste waarneming ooit van deze zwam in de provincie Antwerpen. Eerder is hij al op een zestal andere plaatsen gezien in Vlaanderen en Brussel. Maar de kammetjesstekelzwam blijft voor heel West-Europa een zeldzame paddenstoel."

Sporen in de wind

Hoe komt zo'n zeldzame zwam dan in Lier terecht? "Waarschijnlijk zijn de sporen via de wind tot hier gewaaid. Bijvoorbeeld vanuit Nederland waar de kammetjesstekelzwam al vaker voorkomt. Hij groeit op dood beukenhout en daarom had ik hem eerder in het Zoniënwoud verwacht. Daar er een heuse dode beukenzone is, maar kijk. Een klein stukje dode beuk in een Lierse gracht blijkt voldoende", lacht Veraghtert. De paddenstoel die je in Lier kan zien is eigenlijk de vrucht van een veel uitgebreidere zwamvlok. "Die zie je niet maar is over de hele dode beuk verspreid", zegt de paddenstoelenkenner van Natuurpunt. "Daarom is de kans ook groot dat hij volgend jaar opnieuw verschijnt. Tenminste als het hout blijft liggen.

Blijft de zwam?

Hoe lang zal deze zeldzame kammetjesstekelzwam nog in Lier te zien zijn? "Het gaat nu nog over een relatief klein exemplaar en hij groeit ook niet spectaculair snel", verduidelijkt Wim Veraghtert. "Maar onder de juiste omstandigheden kan deze paddenstoel gemakkelijk een grote oppervlakte innemen en tot wel 20 centimeter hoog worden. Zolang het niet te droog wordt en de vorst nog even op zich laat wachten, kan je deze Lierse zwam blijven bewonderen."