100 kinderen van basisschool in Oekene, bij Roeselare, ziek door norovirus

Het begon dinsdagmiddag, toen voelden de eerste zes leerlingen zich niet goed. Ze moesten ook overgeven. 's Avonds werden nog meer kinderen ziek. Eerst dacht de school aan een voedselvergiftiging. Maar het bleek al snel het besmettelijke norovirus te zijn. "Dat is een infectie die een soort buikgriep veroorzaakt, het virus is heel besmettelijk, maar op een dag of twee kun je ervan genezen", zegt coördinerend directeur van de scholengroep Arkorum Francis Devolder.

Piek van 100 zieken

"Woensdagavond was de piek in het aantal zieke leerlingen", zegt Devolder. "Toen waren er 100 zieken op 400 leerlingen." Woensdagnamiddag, toen alle kinderen thuis waren, hebben de leerkrachten de hele school gedesinfecteerd.

Woensdag gaf de directie ook met alle leerlingen een brief mee naar huis, om de ouders te vertellen dat het norovirus was uitgebroken op school en met tips hoe ze de kinderen best verzorgen. Een deel van de 100 zieke kinderen is al terug op school.