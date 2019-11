80 oude graven gevonden rond kerk in Nieuwpoort: "Skeletten zijn opvallend goed bewaard"

Archeologen die rond een kerk opgravingen doen, weten dat ze heel waarschijnlijk graven zullen vinden. Toch zijn ze verrast in Nieuwpoort. Thomas Pieters: "De kerk is tijdens de Eerste Wereldoorlog zwaar gebombardeerd. We dachten dat de bodem dan ook zwaar verstoord zou zijn. Maar dat is niet het geval. Veel skeletten zijn intact".

Pijpenstelen

Wanneer de mensen er begraven werden, is nog niet duidelijk. "Het moet zeker voor WO I gebeurd zijn. We schatten dat het tussen 200 en 400 jaar geleden is. Dat zien we aan het aardewerk in de graven. We vonden ook pijpenstelen. En het is zowat 400 jaar geleden dat er voor het eerst gerookt werd in onze streken. Dat kon pas nadat men tabak ontdekt had in Amerika. En dan spreken we dus al over de 16e eeuw."