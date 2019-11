Brandweerlui evacueren peuters uit kinderdagverblijf in Roeselare

De peuters werden in veiligheid gebracht in de tuin van de kinderopvang en konden daarna terecht in een immokantoor aan de overkant van de straat. De brandweer kon het vuur snel blussen. Dat zou ontstaan zijn aan de droogkast in de kelder. De ouders zijn verwittigd en werden gevraagd om hun kindjes op te halen. De schade is beperkt, maar het kinderdagverblijf blijft vandaag toch dicht. Wellicht gaat het snel weer open.