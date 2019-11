Chauffeurs De Lijn blijven staken: welles-nietesspelletje tussen directie en vakbonden

Wie vanochtend een bus van De Lijn in Vlaams-Brabant wil nemen, moet rekening houden met heel wat hinder. Tachtig procent van de buschauffeurs hebben het werk neergelegd omdat ze hun vakantiedagen of rustdagen niet kunnen opnemen door personeelstekort. De hinder is groot. "Tachtig procent van de chauffeurs van de stelplaatsen in de Vlaamse Rand en Leuven staken vandaag opnieuw", zegt Ine Pieters van De Lijn. "Reizigers mogen dan ook opnieuw hinder verwachten."

Akkoord?

Gisteren was er nog een overleg tussen directie en vakbonden. Volgens De Lijn werd daar een voorakkoord bereikt. Maar dat ontkennen de vakbonden. "Wij hebben geen akkoord bereikt", zegt Marcel Conter van het ACOD. "De directie heeft omstreeks 18 uur woedend de vergaderzaal verlaten. Er werden ons minieme voorstellen gedaan, wat wij vragen zijn degelijke oplossingen voor de personeelsondersteuning. Want het personeel zit heel diep en dat heeft alleen te maken met het management en de personeelsondersteuning."

Liberalisering

Volgens De Lijn was het overleg constructief en betreurt het bedrijf dat de vakbonden een pamflet verspreiden met leugenachtige informatie. "Wij hadden een voorakkoord en zijn helemaal niet opgestapt", zegt Directeur-Generaal Roger Kesteloot van De Lijn. "Wij merken nu dat ACOD de belangrijkste objectieve bondgenoot is voor de liberalisering van het openbaar vervoer in Vlaanderen. En dat door voortdurend foute informatie te verspreiden."

Of er vandaag opnieuw een overleg komt, is niet duidelijk. Reizigers wordt aangeraden om online de dienstregeling na te kijken. Dat kan vanaf 2 uur voor de rit.

Bekijk hieronder het verslag uit "Het journaal."