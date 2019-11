"Dankzij die luiertafels kunnen we betere vaders worden. En betere partners"

Donte Palmer: "Intussen is de beweging uitgegroeid tot een vraag naar een wereldwijde verandering in de rollen die ouders opnemen. Ik wil daarbij een voortrekker zijn, een voorbeeld voor alle mannen en in het bijzonder voor mannen met een zwarte huidskleur. Met dat idee zal ik een tournee langs 6 Amerikaanse steden organiseren waar vooral mannen kunnen leren hoe met hun kinderen bezig te zijn. Of het nu over EHBO gaat, het leren kammen van je dochters haar of over het interpreteren van de schoolresultaten. En volgend jaar zak ik dan af naar Europa." (Saint Augustine Social)

"Ik wil mijn kinderen tonen dat het even belangrijk is dat een man het huishouden doet terwijl hun moeder naar een tv-programma kijkt dan dat zij het huishouden doet en ik naar een tv-programma kijk. Gelijkwaardige partners binnen het gezin is de boodschap die ik wil uitdragen." (Thrive Global)