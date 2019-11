De val van de Muur is de belangrijkste gebeurtenis in de internationale politiek sinds 1945, veel meer dan 9/11

Dat is niet correct. De betogingen in West-Europa hebben wel degelijk een positief effect gehad, zij het indirect. Verlichte leiders in de USSR, en meer bepaald Michail Gorbatsjov, zagen in dat zo’n pacifistische druk op de West-Europese leiders agressie vanuit West-Europa zou voorkomen. Dat heeft er mee toe geleid dat de touwtjes wat minder hard werden aangespannen in Oost-Europa. Wat er op zijn beurt voor gezorgd heeft dat de druk vanuit de bevolking in Oost-Europa zijn uitweg vond op straat... tot en met de grensposten, die op een zeker moment – meer bepaald op 2 mei 1989 tussen Hongarije en Oostenrijk en later dus ook in Berlijn – werden opengesteld.

Daarnaast heeft die pacifistische druk bij ons Gorbatsjov toegelaten om verschillende unilaterale ontwapeningsvoorstellen – wat niet evident is, vraag het maar aan onze eigen politici – te doen. Hij wist dat de westerse politici onder druk stonden van hun bevolking om positief te reageren op zijn voorstellen. Het heeft even geduurd, maar dat is ook wat gebeurd is.