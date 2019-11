"Dief" van spullen Mathieu van der Poel laat van zich horen: "Ik schrok enorm toen ik het hoorde, ik ben geen dief"

"Ik was gaan wandelen met mijn honden in het bos en ik kwam Mathieu van der Poel tegen", vertelt Walter Van Loon. "Hij vroeg me of ik zijn regenjas en koersbril had gezien, maar dat was niet het geval. Ik wenste hem nog veel goede moed zonder regenjas, want het was hard aan het regenen."

"Op terugweg zag ik een jager wandelen met een wit jasje over zijn schouder, en ik herkende meteen het logo van de ploeg van Mathieu, want ik ben een grote fan. De jager vertelde me dat hij de spullen in het zand had gevonden. Ik heb toen aangeboden om ze naar Mathieu te brengen, maar ik heb hem niet meer gevonden."

"Even later hoorde ik het bericht dat Mathieu had verspreid over de diefstal, en dat hij boos was", zegt Walter. "Dat heeft me erg geraakt. Het leek alsof hij wilde zeggen: "Ik kom hier in Schilde wonen en ik word al meteen bestolen". Ik woon hier al lang, en het is hier zo'n vredige, toffe gemeente, en ik wil ons imago niet besmeurd zien. Wij zijn geen dieven, en dat wil ik nog even beklemtonen."

Ontmoeting

Walter heeft geen contactgegevens van Mathieu van der Poel en daarom contacteerde hij de redactie van Radio 2 Antwerpen. Wij hebben de vader van Mathieu aan de lijn gehad, Adrie van der Poel, en hij wil bekijken of er een ontmoeting geregeld kan worden tussen Walter en Mathieu op de Jaarmarktcross in Niel, nu maandag.