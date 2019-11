DNA op chocolademousse nekt dief: "We hebben aan één cel genoeg om je te identificeren"

Een dief in Kasterlee werd twee jaar geleden geklist toen hij - tijdens het inbreken - een potje chocomousse opat. Een cruciale fout zo blijkt. Speurders vonden de man zijn DNA terug op dat leeggegeten potje. Vandaag verschijnt de dief voor de rechter in Turnhout. "Je kan echt nergens komen zonder DNA achter te laten", zegt Els Jehaes van het forensisch DNA-laboratorium van het UZA in 'Start Je Dag'. "Je verliest elke dag huidcellen en tientallen haren. Ook door te spreken verspreid je DNA via minuscule speekseldruppels. Overal laten we dus onbewust sporen na."

DNA jaren opspoorbaar

"Dankzij de hedendaagse technologie hebben we aan één cel al genoeg om je DNA-profiel op te maken", zegt Els Jehaes. "De politie weet dat en gaat dan ook minutieus te werk bij een sporenonderzoek. Zij verzamelen ter plaatse de items waar mogelijk DNA op zit. Die spullen komen naar ons laboratorium en op basis daarvan maken we een DNA-profiel van de dader. Dat kan zelfs jaren na de feiten. DNA blijft heel lang opspoorbaar."

Van DNA tot dader

Een DNA-profiel opmaken is één ding, een verdachte oppakken een ander. "DNA heeft geen naamkaartje", zegt Jehaes. "Dat zou voor ons onderzoekers nochtans gemakkelijk zijn. Eens we je profiel hebben opgemaakt wordt je DNA gelinkt aan de gekende stalen in de verdachten- en veroordeeldendatabank van justitie." Op die manier liep ook de chocolademousse-dief van Kasterlee tegen de lamp. "Toegegeven: het geeft altijd voldoening als er door ons werk een misdaad opgelost wordt", besluit Els Jehaes op Radio 2 Antwerpen.