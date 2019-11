Vlaanderen mijlenver weg van doelstellingen hernieuwbare energie 2020: "We moeten meer dan 1 tand bijsteken"

Zo moesten we in 2018 volgens het streefcijfer 8.649 gigawattuur groene stroom halen. Het behaalde cijfer kwam uiteindelijk op 8.525 gigawattuur. In 2020 moeten we 10.519 gigawattuur groene stroom hebben. Voor groene warmte is het verschil nog een stuk groter. Daar was het streefcijfer 8.473 gigawattuur in 2018, maar we kwamen uit op net geen 7.800. Binnen twee jaar zou dat 9.197 gigawattuur moeten zijn.

Vorig jaar is het totale aandeel hernieuwbare energie in Vlaanderen wel verder gegroeid en is de kloof met de doelstelling in 2020 met 2,5 procent kleiner geworden: we zitten op ongeveer 78 procent van die doestelling. Maar dan nog is het verschil tussen het behaalde cijfer van 2018 en het streefcijfer van 2020 dus liefst 22 procent. Een verschil dat hoogstwaarschijnlijk niet meer zal overbrugd worden.

